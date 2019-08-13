13.08.2019, 21:20

Приборы в Финляндии зафиксировали взрыв на российском полигоне близ Архангельска

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Приборы в Финляндии зафиксировали взрыв на российском полигоне близ Архангельска
Sergei Bobõlev , TASS

Финские сейсмографы зафиксировали взрыв на российском военном полигоне, произошедший в прошлый четверг, пишет yle.fi.

Об этом в своем Твиттере сообщил Институт сейсмологии при Хельсинкском университете.

Как сообщили представители института информационному агентству STT, приборы показали колебания магнитудой 2,8.

Как уже сообщалось, взрыв произошел недалеко от Архангельска. Госкорпорация ”Росатом” заявила о гибели пятерых своих сотрудников.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: