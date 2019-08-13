Приборы в Финляндии зафиксировали взрыв на российском полигоне близ Архангельска

Об этом в своем Твиттере сообщил Институт сейсмологии при Хельсинкском университете.

Как сообщили представители института информационному агентству STT, приборы показали колебания магнитудой 2,8.

Как уже сообщалось, взрыв произошел недалеко от Архангельска. Госкорпорация ”Росатом” заявила о гибели пятерых своих сотрудников.