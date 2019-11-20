"Прибалтика ни при чем". Путин раскрыл причины распада СССР

Президент России Владимир Путин объяснил, почему произошел распад СССР, передает «Газета.ру» с инвестиционного форума «Россия зовет».
По его словам, основной причиной этому стала «неэффективная экономическая политика Советского Союза».
Российский лидер отметил, что из-за нее случился «коллапс в социальной сфере», который возымел «пролонгированные последствия в сфере политической».
В то же время Путин подчеркнул, что распад СССР почти никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике.
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова Путина, передает РИА «Новости».
Горбачев сказал, что причиной стало то, что у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться», что не всегда учитывалось.
Поэтому, по его мнению, необходимо было усовершенствовать отношения внутри Союза.
Горбачев также отметил, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог, так как необходимо помнить историю, которая является общей для этих стран.
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