"Прибалтика ни при чем". Путин раскрыл причины распада СССР

По его словам, основной причиной этому стала «неэффективная экономическая политика Советского Союза».

Российский лидер отметил, что из-за нее случился «коллапс в социальной сфере», который возымел «пролонгированные последствия в сфере политической».

В то же время Путин подчеркнул, что распад СССР почти никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова Путина, передает РИА «Новости».

Горбачев сказал, что причиной стало то, что у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться», что не всегда учитывалось.

Поэтому, по его мнению, необходимо было усовершенствовать отношения внутри Союза.

Горбачев также отметил, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог, так как необходимо помнить историю, которая является общей для этих стран.