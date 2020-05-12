При пожаре в "коронавирусной" больнице в Петербурге погибли пять человек

В Санкт-Петербурге в больнице, которая принимает пациентов, заразившихся коронавирусом, произошел пожар, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

В результате происшествия погибли пять человек, сообщили источники ТАСС и ”РИА Новости”. По информации источника ”Интерфакса”, у всех погибших был диагностирован коронавирус. Эти пациенты находились на искусственной вентиляции легких, сообщил собеседник ТАСС.

По данным городского главка МЧС, пожар произошел в 06:23 мск на Северном проспекте, 1. Согласно открытым данным, по этому адресу находится больница Святого великомученика Георгия. В 06:55 пожар был локализован. Возгорание произошло на шестом этаже здания, площадь составила 10 кв. м. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар удалось потушить.

По словам источника ”Интерфакса”, огонь возник в реанимации на шестом этаже. ”Это так называемая красная зона, там проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией. Предположительно, загорелся аппарат ИВЛ”, — сообщил он.

Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких или его неисправность, сообщили ТАСС в экстренных службах. О неисправности в электрооборудовании, которая могла привести к возгоранию, передают и ”РИА Новости”.

По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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