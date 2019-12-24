Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю

"В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров – отрицание влияния тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", – заявил Г. Науседа в понедельник на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Он напомнил, что 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов Советского Союза признал существование тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

"Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили позднейшую оккупацию Балтийских стран", – написал президент.

"Историческая память обуславливает восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", – отметил он.