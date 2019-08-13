Президент Литвы объяснил, почему ему не о чем говорить с Путиным

”О чем можно было бы сейчас говорить с господином Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное — у меня нет на это морального права”, — пояснил Науседа.

По его словам, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но для того, ”чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора”.

Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы 12 июля, напоминает "Новая газета".