Президент Латвии выразил руководителю ПАСЕ недоумение в связи с решением вернуть Россию

Левитс выразил недоумение государства тем, что такое решение приняла организация, основанная 70 лет назад для поддержания высоких стандартов демократии и власти закона.

На это Паскье ответила, что позиция Латвии понятна, но решение было принято после долгих дискуссий с целью по возможности защитить соблюдение прав человека в России. Паскье выразила надежду, что Латвия продолжит активную работу в ПАСЕ.

ПАСЕ 25 июня этого восстановила права голоса России, которые были приостановлены после аннексии Крыма в 2014 году.