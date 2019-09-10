Президент Латвии выразил руководителю ПАСЕ недоумение в связи с решением вернуть Россию(10)
Президент Латвии Эгил Левитс сегодня в Рижском замке обсудил с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье ряд актуальных вопросов, в том числе решение организации о восстановлении прав голоса России, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.
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