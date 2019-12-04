Президент Казахстана заявил, что присоединение Крыма к России нельзя считать аннексией

Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками".

"Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму, - сказал Токаев. - Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства".

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