31.01.2021, 15:53

Пресс-секретарь Путина оценил уровень отношений России и Евросоюза

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Пресс-секретарь Путина оценил уровень отношений России и Евросоюза
TASS

Потенциал отношений между Россией и Европейским союзом ”выбросили в помойку”, считает пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире программы ”Москва. Кремль. Путин” на телеканале ”Россия 1”.

”Совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом”, — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что перед сторонами стоит огромное количество вызовов, они диктуют необходимость продолжения диалога.

”Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим, и нам это не нравится”, — заключил Песков.

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