Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

В интервью агентству он подчеркнул, что "к сожалению, это не первый случай, когда некий сайт распространяет заведомо лживую новость со ссылкой на экс-президента СССР".

"Что касается объявления выходных, праздничных и каникулярных дней, то экс-президент СССР считал и считает, что это право принадлежит исключительно Государственной думе", — подчеркнул Палажченко.

Он выразил также удивление, что подобная фейковая новость появилась в то время, когда Горбачев приветствовал российско-германские переговоры в Москве, считая их "новым позитивным этапом в развитии двусторонних отношений".

Ранее издание Ura.ru сообщило со ссылкой на слова Горбачева, что тот выступил с критикой длинных новогодних и майских каникул, во время которых "многие уходят в запои", и напомнил, что во время его нахождения у власти таких длинных праздников не было.