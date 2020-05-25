Премьер Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом",- сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине: за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену.

"В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы", — отметил он, подчеркнув, что нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.

Мишустин пояснил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".

Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и трудности при возвращении домой.

Он сообщил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории.

"С первого июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", — сказал Мишустин

В связи с этим он попросил глав субъектов Федерации "четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона".