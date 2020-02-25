Премьер-министр России назвал две ключевые задачи правительства
Правительство России сейчас сосредотачивает усилия на решении ”двух основных, ключевых задач”, — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, такими задачами являются повышение доходов населения и увеличение темпов экономического роста, сообщает РБК со ссылкой на ”РИА Новости”.
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