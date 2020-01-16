Премьер-министр России Михаил Мишустин — автор музыки нескольких песен Григория Лепса

По словам Вулых, для Мишустина сочинение музыки — это хобби, и он не афиширует свою композиторскую деятельность.

О том, что Мишустин выступает автором музыки двух песен Лепса со ссылкой на собственные источники сообщила газета ”Ведомости”.

То, что автор музыки для песен ”Зола” и ”Настоящая женщина”, — именно руководитель ФНС, подтверждает собеседник ”Ведомостей”, знакомый с деталями работы Российского авторского общества.

У Мишустина, по словам Вулых, много увлечений: кандидат на пост премьер-министра ”очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей”. Помимо музыки Мишустин увлечен хоккеем, добавил Вулых.