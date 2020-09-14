Предварительные данные ЦИК РФ говорят о победе действующих губернаторов

В России вечером в воскресенье, 13 сентября, завершился Единый день голосования. Жители 83 субъектов федерации выбирали губернаторов и депутатов законодательных собраний различных уровней.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), действующие губернаторы лидируют в регионах, где выбирали высших должностных лиц, с подавляющим большинством голосов — 80-90 процентов. Так, в Еврейской автономной области врио губернатора Ростислав Гольдштейн набирает 82,5 процента голосов после подсчета 100 процентов бюллетеней. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко получает 83,3 процента (обработаны данные 58,6 процента бюллетеней), президент Татарстана Рустам Минниханов — 88,83 процента (подсчитано 14,21 процента бюллетеней), а глава администрации Тамбовской области Александр Никитин — 89,6 процента (подсчитано 69,5 процента бюллетеней).

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о победе кандидатов от этой партии на выборах губернаторов в 18 регионах.

Между тем, КПРФ не намерена признавать результаты в регионах, где кандидаты-коммунисты не были допущены к участию в выборах. По мнению председателя центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова, этих кандидатов сняли "под надуманным предлогом".

Глава ЦИК раскритиковала проект "Карта нарушений на выборах"

ЦИК "считает несерьезным" реагировать на проект "Карта нарушений на выборах", запущенный российским движением в защиту прав избирателей "Голос". Председатель ЦИК Элла Памфилова расценила публикуемые там данные как "хлам" и "непроверенную информацию". "Любой может набросать все, что ему в голову взбредет", — заявила она. Представители "Голоса" ранее сообщали о демонстративном нарушении законодательства в Единый день голосования.

Штабы Навального в Томске и Новосибирске сообщили о победе своих координаторов

Особое внимание на выборах было приковано к Томску и Новосибирску, где российский оппозиционер Алексей Навальный незадолго до предполагаемого отравления собирал материал для расследований о депутатах от "Единой России". Эта партия на выборах в городскую думу Томска набирает 24,6 процента голосов после подсчета 66 процентов бюллетеней. А на выборах в горсовет Новосибирска "Единая Россия" по результатам подсчета 28 процентов бюллетеней получает 46 процентов. При этом штабы Навального в обоих городах заявили, что в местные органы власти проходят их координаторы: Сергей Бойко в Новосибирске и Ксения Фадеева в Томске.