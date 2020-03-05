Представитель Украины призывает ЕС к новым санкциям против России из-за поездов в Крым

Точицкий напомнил, что Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) ранее согласовал продление на полгода пакет ограничительных мер в отношении 175 человек и 44 организаций, "причастных к подрыву территориальной целостности Украины". "Это решение особенно ценно накануне шестой годовщины" аннексии Крыма и "демонстрирует единство ЕС в его политике непризнания" действий Москвы, считает дипломат.

Ответ на открытие железнодорожного сообщения с Крымом

"Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на открытие Россией железнодорожного сообщения" с Крымом, добавил он.

Как уточняет агентство УНИАН, штрафные меры против физлиц и организаций, введенные из-за аннексии Крыма, до этого продлевались 12 сентября 2019 года. Их действие должно было сохраняться до 15 марта 2020 года.

Мост мешает проходу судов

В конце декабря 2019 года представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФкак "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, подчеркнул тогда дипломат.

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