Председатель патриаршей комиссии по делам семьи назвал женщин виноватыми в слабости русских мужчин

"Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия", — сказал отец Димитрий в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Он также признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению штучный товар.

"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!" — заявил священник.

Глава патриаршей комиссии считает, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина, как полагает Димитрий Смирнов, — сильна по своей генетике, мужчины — нет.

Он также назвал ошибкой советской пропаганды то, что "она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу".

"Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, — убежден отец Димитрий, — работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим (…) А современный мальчик — бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее".