Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года. Еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян.

Предпринимательские доходы включают в себя вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и т.д.

В целом реальные располагаемые доходы за апрель—июнь — период, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, — снизились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999 года.

В денежном выражении доходы от предпринимательской деятельности составили во втором квартале около 512 млрд руб. при общем объеме денежных доходов населения в 14,6 трлн руб., или на 300 млрд руб. меньше, чем в первом квартале 2020 года, следует из расчетов РБК по данным Росстата.

Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал следует, что доля предпринимательских доходов уменьшилась сильнее всего (с 5,9 до 3,5%), а традиционно преобладающая доля оплаты труда выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором (в целом за 2019 год — 58%).