Предприниматель Дмитрий Потапенко: Кремль — клубок целующихся змей

”В Кремле нет согласованности, там разброд и шатание, каждый принимает решение на основании собственных устремлений. Не надо тешить себя иллюзией, что Кремль — это такой кирпич, в котором сидят старцы, совещаются. Кремль — это клубок целующихся змей — они любят и ненавидят одновременно друг друга. Воспринимайте это как обычную дворовую команду”, — отметил он.

Он добавил, что президент России не будет скрываться от пандемии коронавируса в бункере. По словам Потаненко, Путин крепкий парень.

”Президент России — крепкий парень. У него крепкие яйца. Если он умудрился передавить за 20 лет. У Путина можно найти много недостатком, но есть одно огромное достоинство в том, что он из исполнительного директора стал мажоритарным акционером. Это не тот, человек, который в панике забьется. Он скорее еще на наших похоронах простудится. Он из другого теста”, — сказал Потапенко.

Также в интервью экономист рассказал о том, как бизнес переживает кризис, почему люди массово скупают гречку и туалетную бумагу. Также он рассказал о "Черном драконе" мировой экономики, эффективности оппозиции в РФ. Отметил минусы Навального, плюсы Путина и роль Игоря Сечина. В завершении интервью он поделился своим главным недостатком.

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