Правительство России ушло в отставку

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции

Российский лидер поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

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