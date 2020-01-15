Правительство России ушло в отставку

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции
Российский лидер поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.
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