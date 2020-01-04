Правительство России присудило 10 премий в области СМИ. Владимиру Соловьеву ничего не досталось

"В 2019 году необходимое количество голосов получили пять соискателей и четыре коллектива соискателей. Традиционно одна из 10 премий присуждается по предложению председателя правительства России. В этом году по предложению Дмитрия Медведева премия за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждается ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому", - говорится в пояснении к документу.

Согласно распоряжению, премии правительства также получили независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь "Союза журналистов Москвы" Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.