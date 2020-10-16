Правительство России объявило 31 декабря выходным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
В нем говорится, что, поскольку 2 и 3 января в этот год выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно.
Также выходной с 20 февраля, который выпадает на субботу, переносится на понедельник 22 февраля. В итоге россияне будут отдыхать три дня подряд, с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.
В общей сложности в 2021 году в РФ будет семь праздничных периодов:
с 1 по 10 января,
с 21 по 23 февраля,
с 6 по 8 марта,
с 1 по 3 мая,
с 8 по 10 мая,
с 12 по 14 июня,
с 4 по 7 ноября.
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