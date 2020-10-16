Правительство России объявило 31 декабря выходным

В нем говорится, что, поскольку 2 и 3 января в этот год выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно.

Также выходной с 20 февраля, который выпадает на субботу, переносится на понедельник 22 февраля. В итоге россияне будут отдыхать три дня подряд, с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

В общей сложности в 2021 году в РФ будет семь праздничных периодов:

с 1 по 10 января,

с 21 по 23 февраля,

с 6 по 8 марта,

с 1 по 3 мая,

с 8 по 10 мая,

с 12 по 14 июня,

с 4 по 7 ноября.