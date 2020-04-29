Правительство РФ разрешило выехать из страны россиянам с иностранным видом на жительство или вторым паспортом

Выезд будет разрешен на основании второго гражданства, вида на жительство в другой стране или ”иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание”. Выехать из России, в соответствии с распоряжением, можно будет только один раз.

Граждане России (в том числе и те, у кого нет права на проживание в другой стране) до сих пор могли и могут покинуть страну на самолете. При этом с начала апреля все регулярные рейсы за рубеж запрещены постановлением Росавиации.

Движение через наземные пункты пропуска границ России приостановлено с 30 марта на неопределенный срок. При этом россиян, находящихся за рубежом, пускают в страну.

Сегодня портал RusDelfi опубликовал письмо читателя, дети которого остались на территории России из-за второго паспорта.

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