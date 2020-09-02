Правительство Германии: Навальный был отравлен ядом, схожим с ”Новичком”

По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите". Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Официальный Берлин призывает власти России высказаться по этому поводу, подчеркнул Зайберт. По его словам, Германия уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах анализов Навального и обсудит с ними соразмерную совместную реакцию.

Несколькими часами ранее ситуацию обсудили канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел Хайко Мас, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр , министр финансов Олаф Шольц и глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от властей ФРГ информации об обнаружении у Навального вещества из группы ”Новичок”, передает ТАСС.

”Нет, до нас такая информация не доводилась”, — сказал Песков.

Министерство иностранных дел России также прокомментировало появление новой информации по инциденту с Алексеем Навальным.

В ведомстве отметили, что Россия ждет ответа Германии по запросу Генпрокуратуры по лечению Навального.

Кроме того, Москва ожидает ответа по его диагнозу и результатам экспертизы.

”Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры”, — подчеркнули в МИД России.

Транспортировка Навального из Омска в клинику "Шарите"

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки.

Эксперты клиники "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, после чего канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.