Познер о махинациях: «Вас волнует, если мир будет говорить, что мы обманщики? Меня – очень!»(11)
Российский телеведущий Владимир Познер поделился мнением о возможном отстранении России от двух ближайших Олимпиад, пишет sports.ru.
Российский телеведущий Владимир Познер поделился мнением о возможном отстранении России от двух ближайших Олимпиад, пишет sports.ru.
”Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую.
Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но все познается в сравнении. Американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что все относительно.
Но может быть, вас все-таки волнует то, что в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и без своего гимна.
Это все последствия антидопингового или, вернее сказать, допингового скандала, в результате которого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено своих прав и наши спортсмены были вынуждены выступать нейтронами, как их называли, на Олимпийских играх. Это вас волнует?
Но вот Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило РУСАДА в своих правах, что было непросто, это было даже мучительно трудно, но все-таки это произошло. И было такое ощущение, что теперь как-то все начинается снова и все будет хорошо, худшее позади. Ан нет.
Недавно возникли серьезные вопросы к московской антидопинговой лаборатории, возникли подозрения, что она совершила манипуляции с переданными ею допинг-пробами.
Если эти сомнения, эти подозрения подтвердятся, то, как говорит глава РУСАДА Юрий Ганус, наш спорт провалится в пропасть, мы можем быть отстранены от Олимпийских игр и будущих, то есть летних в Японии, и потом зимних в Китае. Это вас волнует?
Все выяснится послезавтра (9 октября — Sports,ru). Вас волнует, что в случае подтверждения махинаций весь мир будет показывать пальцем на Россию и говорить, что мы обманщики и что верить нам невозможно? И это, конечно, будет касаться не только спорта.
Это вас волнует? Вот меня это волнует — очень!” — написал Познер в инстаграме.
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