Познер о махинациях с допингом: ”Вас волнует, если мир будет говорить, что мы обманщики? Меня — очень!”

”Я понимаю, что не все вы поклонники спорта, и поэтому вас, наверное, не очень волнуют результаты наших спортсменов на только что закончившемся чемпионате мира по легкой атлетике, где они завоевали шесть медалей: две золотые, три серебряные, одну бронзовую.

Много ли это? Ну, это лучше, чем, скажем, в последние годы, но все познается в сравнении. Американцы завоевали 29 медалей, в том числе 14 золотых. Так что все относительно.

Но может быть, вас все-таки волнует то, что в очередной раз нашим спортсменам пришлось выступать без своего флага и без своего гимна.

Это все последствия антидопингового или, вернее сказать, допингового скандала, в результате которого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено своих прав и наши спортсмены были вынуждены выступать нейтронами, как их называли, на Олимпийских играх. Это вас волнует?

Но вот Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило РУСАДА в своих правах, что было непросто, это было даже мучительно трудно, но все-таки это произошло. И было такое ощущение, что теперь как-то все начинается снова и все будет хорошо, худшее позади. Ан нет.

Недавно возникли серьезные вопросы к московской антидопинговой лаборатории, возникли подозрения, что она совершила манипуляции с переданными ею допинг-пробами.