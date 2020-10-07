Пожар на военном складе под Рязанью: звучат взрывы, осколки летят на многие километры. Есть раненые, проводится эвакуация

По информации пресс-службы Западного военного округа, незадолго до инцидента на территории воинской части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы.

С огнем попытались справиться силами штатного пожарного расчета воинской части, но остановить его распространение не удалось.

С территории части эвакуировали персонал и личный состав военнослужащих.

Вскоре специалисты МЧС начали эвакуировать жителей сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. По официальным данным, вывезено более 1600 человек.

Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, находящейся в трех километрах от воинской части.

В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих, задействована специальная военная техника — два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Кроме того, МЧС направит на место 4 самолета Ил-76, пожарный поезд и два вертолета Ми-8. Для тушения пожара планируется использовать и специальных роботов.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и раздающиеся примерно каждые 10 секунд взрывы. Пожар продолжает распространяться.

Очевидцы сообщают о нескольких сильных взрывах.

Взрывная волна и осколки снарядов повредили стены и окна нескольких десятков жилых домов.

Два человека госпитализированы в Скопинсую районную больницу.

”Поступают [пострадавшие], пока два человека. Женщина в реанимацию, мужчину пока обследуем”, — рассказали в медучреждении.

На место пожара вылетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев.