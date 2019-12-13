13.12.2019, 12:46

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушен. Есть погибший и пропавший без вести

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Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушен. Есть погибший и пропавший без вести
AP/Scanpix

Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен сегодня в районе 08:00 по московскому времени. По последним данным, погиб один человек, еще 12 пострадали.

По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке. Инцидент произошел при проведении регламентных сварочных работ. От окалины, попавшей на нижние палубы, загорелся кабель. Он проложен по разным отсекам и палубам судна.

В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали. Площадь горения изначально составляла 20 кв. м, позже увеличилась до 120 кв. м. Загорелось дизельное топливо.

В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

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Как рассказал собеседник агентства ТАСС, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет внутреннее расследование для установления причин случившегося.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

9 декабря глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

Сейчас он заявил, что пожар не должен сказаться на сроках ремонта корабля.

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