Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" потушен. Есть погибший и пропавший без вести

По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке. Инцидент произошел при проведении регламентных сварочных работ. От окалины, попавшей на нижние палубы, загорелся кабель. Он проложен по разным отсекам и палубам судна.

В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали. Площадь горения изначально составляла 20 кв. м, позже увеличилась до 120 кв. м. Загорелось дизельное топливо.

В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.

Как рассказал собеседник агентства ТАСС, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет внутреннее расследование для установления причин случившегося.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

9 декабря глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

Сейчас он заявил, что пожар не должен сказаться на сроках ремонта корабля.