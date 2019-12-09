Появились подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", — сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

На встречу четырех лидеров в "нормандском формате" предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию. В свою очередь, представитель пресс-службы Елисейского дворца сообщил ТАСС, что администрация президента Франции не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского и "этот вопрос следует адресовать пресс-службам двух стран".

Двусторонняя тематика

Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону — в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом Украины в двустороннем формате российский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.