"Повара Путина" разыскивает ФБР. Бизнесмен назвал это ”шоу с розыском, как в старые ковбойские времена”

”ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США”, — сообщается 26 февраля на сайте бюро.

Одним из разыскиваемых числится Евгений Пригожин. Американцы просят тех, кто знает о местоположении указанных людей, обратиться в ФБР или дипмиссию США.

Российский бизнесмен уже прокомментировал претензии США, обвинив американскую сторону в попытке сделать из России ”страшилку”. ”Российская угроза — основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США. <…> Господа из ФБР <…> устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена”, — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Он указал, что в американском обществе назревает кризис.

”Правда будет на стороне хороших парней, таких, как я, а все, что могут сделать плохие парни, — это позабавиться самопиаром”, — резюмировал Пригожин.

Россию подозревали во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, когда победил республиканец Дональд Трамп. Американские спецслужбы обвинили РФ в попытке повлиять на ход голосования, а 45-го президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли. Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора между республиканцем и российскими властями. При этом он выразил мнение, что разногласия в американском обществе сеяла так называемая фабрика троллей — ”Агентство интернет-исследований”, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.