Пострадавшая в турецком отеле 12-летняя россиянка умерла

В беседе с ”Фонтанкой” он уточнил, что дочь скончалась около 15:00. ”Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше”, — добавил собеседник издания.

Посольство России в Турции также подтвердило смерть 12-летней девочки, уточняет РИА Новости.

Ранее в августе сообщалось, что пострадавшую решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Она находилась в критическом состоянии в больнице.

Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.