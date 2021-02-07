Посольство РФ: в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?

Посольство России в Литве ответило на слова премьер-министра Литвы о том, что вакцина "Спутник V" — очередное гибридное оружие Путина.
"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя", — написали представители посольства в Twitter.
"Главное — в России уже идет массовая вакцинация.
А в Литве?" — вопрошают они.
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