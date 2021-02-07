Посольство РФ: в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?

"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя", — написали представители посольства в Twitter.

"Главное — в России уже идет массовая вакцинация.

А в Литве?" — вопрошают они.

Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя.



Главное – в России уже идет массовая вакцинация.

А в Литве? pic.twitter.com/rzPjt97iAz — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) February 7, 2021

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