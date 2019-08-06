Посол США в России подал в отставку

Издание опубликовало прошение Хантсмана, документ датирован 5 августа. Дипломат отметил, что был назначен послом США в РФ в "исторически трудный период двусторонних отношений". "В будущем мы должны призывать Россию к ответу, когда ее действия угрожают нам или нашим союзникам, — полагает он. — Хотя многие из наших разногласий являются непримиримыми, имеются общие интересы, которые мы не можем игнорировать". По мнению Хантсмана, в выстраивании отношений между странами "не поможет никакая перезагрузка или новое начало", а нужны "лишь ясное понимание наших интересов и ценностей и практическая основа для продолжения диалога".

Он констатировал, что американские дипломаты в РФ работают "над стабилизацией ситуации в надежде на улучшение отношений" после "многих лет враждебности и неуверенности". По словам Хантсмана, "жизненно важно", чтобы США и РФ "наращивали международные обмены и оставляли возможности для диалога по вопросам, представляющим важность с точки зрения национальных интересов". В их числе он назвал борьбу с терроризмом и обеспечение контроля над вооружениями. Хантсман также высказался за то, чтобы США призывали "Россию уважать суверенитет соседних государств".