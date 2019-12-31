Посол США в Польше ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Моравецкий напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии и была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы". При этом без соучастия тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы взять Европу под свой контроль, утверждает также Моравецкий. "Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", — написал польский премьер-министр.

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии "сволочью" и "антисемитской свиньей"



Высказывания Моравецкого связаны с недавними словами Путина, сказанными во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны". Позднее Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам главы РФ, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя", — заметил Путин.

После последних слов Путина в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" выразила "свои возражения в связи с ложными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить "свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", уверен он.