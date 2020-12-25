Посол России в Эстонии о Навальном, советских памятниках и статусе русского языка — интервью RusDelfi

Сделать итоговое интервью с послом РФ — дело логичное. У половины наших читателей в кармане паспорт с двухглавым орлом. Всего в Эстонии постоянно проживают порядка 100 000 российских граждан. А вот сколько точно? Оказалось, даже в посольстве не могут дать ответ на этот вопрос.

- Точную цифру я назвать не могу, — признается Александр Петров. — Раньше было правило, согласно которому российский гражданин, находясь за границей, должен был встать на консульский учет в посольстве или генконсульстве, и можно было назвать точную цифру. Сейчас это сделать невозможно. Мы полагаем так, что в Эстонии проживает порядка 100 000 российских граждан: от детей до людей пенсионного возраста. Мы получаем более точную информацию, когда российские граждане приходят менять паспорта. Таковых у нас примерно 84 000 человек. Но я говорю о 100 000, поскольку у некоторых нет необходимости заявлять о себе дополнительно.

- Летом у нас была как раз паспортная история. Нам писал дальнобойщик с российским паспортом, при этом он сам жил в Йыхви, весной начался коронавирусный локдаун, он не мог поменять паспорт и поехать по работе в Норвегию…

- Я знаю, как зовут этого дальнобойщика, как зовут его супругу. Все началось с его обращения в наше генконсульство в Нарве. Потом подключились мы. Сдал он документы в конце февраля, вскоре наступил март, закрылись границы, мы были лишены возможности получать нашу дипломатическую почту, даже наши курьеры не могли пересекать границу. И не только он один оказался в такой ситуации. Просто его пример наиболее показателен. Мы старались помочь, поскольку от наличия паспорта зависила его работа. Без действующего документа он не мог никуда выехать. Как только у нас появилась возможность отправить его заявление со всеми документами в Москву, мы тут же это сделали, и, зная, что процесс согласования в Москве может тоже занять определенное время, могу с чистой совестью сказать: мы неоднократно разговаривали с нашими коллегами, просили максимально ускорить согласование. И удалось в рекордные сроки оформить паспорт.