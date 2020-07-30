Посол РФ: задержанные в Белоруссии россияне летели из Минска в Стамбул

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", — отметил дипломат.

Он также уточнил, что задержанные россияне намеревались вылететь из Минска в Стамбул. "Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства так же самолетом, минуя территорию Беларуси", — указывается в комментарии.

Посол подчеркнул, что основанием для приезда россиян в Белоруссию явился "заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор".

Посол РФ добавил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, "россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси".

Он также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных россиян во внутренние дела Белоруссии. "Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", — сказано в комментарии.

Посол РФ призвал СМИ не распространять непроверенную информацию, которая может нанести ущерб белорусско-российским отношениям. "Полагаем, что журналисты воздержатся от представления возникших обстоятельств в той форме, которая может нанести ущерб союзническим отношениям наших стран, также исключат использование непроверенных фактов, как и не допустят в дальнейшем обвинительного тона в освещении сложившейся ситуации", — сказал Мезенцев.