Посол Евросоюза счел невозможным открыть границы с Россией в ближайшее время

"Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе", — сказал он в субботу журналистам.

Эдерер напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели.

"Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время, — добавил посол. — К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе".

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 по Москве субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России составил 9 859. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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