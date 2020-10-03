Посол Евросоюза счел невозможным открыть границы с Россией в ближайшее время
Говорить о перспективах открытия европейских границ для россиян в условиях роста числа заболевших коронавирусом невозможно, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
Говорить о перспективах открытия европейских границ для россиян в условиях роста числа заболевших коронавирусом невозможно, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.
"Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе", — сказал он в субботу журналистам.
Эдерер напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели.
"Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время, — добавил посол. — К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе".
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 по Москве субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По его данным на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.
Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России составил 9 859. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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