Последние новости о состоянии Навального: симптомы отравления уменьшаются, но прогнозов врачи не дают

Берлинская клиника ”Шарите”, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, опубликовала новый пресс-релиз о состоянии его здоровья.
Алексей Навальный, который с прошлых выходных проходит лечение в Берлинской университетской больнице ”Шарите”, находится в стабильном состоянии.
Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает. Как и ранее, нельзя прогнозировать долгосрочные последствия отравления пациента.
Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной. Эта публикация о состоянии его здоровья сделана клиникой Шарите с ее согласия.
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