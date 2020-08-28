28.08.2020, 18:20

Последние новости о состоянии Навального: симптомы отравления уменьшаются, но прогнозов врачи не дают

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Сторонники Навального задаются вопросами
Сторонники Навального задаются вопросамиФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Берлинская клиника ”Шарите”, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, опубликовала новый пресс-релиз о состоянии его здоровья.

Алексей Навальный, который с прошлых выходных проходит лечение в Берлинской университетской больнице ”Шарите”, находится в стабильном состоянии.

Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает. Как и ранее, нельзя прогнозировать долгосрочные последствия отравления пациента.

Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной. Эта публикация о состоянии его здоровья сделана клиникой Шарите с ее согласия.

Больше новостей о госпитализации Алексея Навального ЗДЕСЬ.

Фото: сайт Алексея Навального

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