После взрыва реактивного двигателя в Архангельской области в аптеках закончился йод

В Архангельске и Северодвинске сразу в нескольких аптечных сетях раскупили весь йод. Как сообщил читатель сайта 29.RU, он обошел шесть аптек и не нашел товара. Журналисты обратились с одним и тем же вопросом — есть ли в продаже йод — сразу в 15 аптек в разных округах города. В шести из них йод в ассортименте был, но в них также отметили особенно высокий спрос на товар.

После взрыва реактивного двигателя администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона. В соцсетях в то же время появились сообщения о превышении радиационного фона в Северодвинске в несколько раз, передает "Медуза".

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы. ”Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля”, — подчеркнул губернатор.