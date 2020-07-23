После трансляции митинга в Хабаровске избит журналист

Низовцев сообщил в своем твиттере, что на него напали трое неизвестных.
Он рассказал, что нападение произошло сразу после завершения очередной трансляции с митинга в Хабаровске.
Протесты в Хабаровске не прекращаются уже вторую неделю. Люди возмущены арестом Фургала, обвиненного в организации заказных убийств, и требуют, чтобы с ними поговорил новый губернатор — Михаил Дегтярев. Однако тот общаться с ”кричащими под окнами” отказывается.
20 июля президент России Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с “утратой доверия”, исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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