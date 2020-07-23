После трансляции митинга в Хабаровске избит журналист

Низовцев сообщил в своем твиттере, что на него напали трое неизвестных.

Он рассказал, что нападение произошло сразу после завершения очередной трансляции с митинга в Хабаровске.

Протесты в Хабаровске не прекращаются уже вторую неделю. Люди возмущены арестом Фургала, обвиненного в организации заказных убийств, и требуют, чтобы с ними поговорил новый губернатор — Михаил Дегтярев. Однако тот общаться с ”кричащими под окнами” отказывается.

На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему. pic.twitter.com/8SnlLnEq8r — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) July 23, 2020

20 июля президент России Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с “утратой доверия”, исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.