После трансляции митинга в Хабаровске избит журналист

В Хабаровске избит журналист и ведущий YouTube-канала ”Штаб Навального” Дмитрий Низовцев, который в последние дни активно освещал протесты против ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает издание "Спектр".
Низовцев сообщил в своем твиттере, что на него напали трое неизвестных.
Он рассказал, что нападение произошло сразу после завершения очередной трансляции с митинга в Хабаровске.
Протесты в Хабаровске не прекращаются уже вторую неделю. Люди возмущены арестом Фургала, обвиненного в организации заказных убийств, и требуют, чтобы с ними поговорил новый губернатор — Михаил Дегтярев. Однако тот общаться с ”кричащими под окнами” отказывается.
20 июля президент России Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с “утратой доверия”, исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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