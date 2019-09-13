После обмена заключенными подозреваемый по делу о крушении MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР

Как отмечает издание, дочь Цемаха 10 сентября опубликовала фотографию, где она изображена с отцом. Фотография сопровождалась подписью: ”Едем домой”. 12 сентября женщина подтвердила ”Настоящему времени”, что Цемах вернулся в ДНР.

Цемах был в числе 35 человек, которых Украина передала России в рамках обмена заключенными 7 сентября. До обмена Цемах провел три месяца под арестом в Киеве по обвинению в участии в террористической организации. Для его ареста украинские спецслужбы провели спецоперацию, выкрав его с территории ДНР.

По неофициальным данным, присутствие Цемаха в списках на обмен было принципиальным условием Москвы, которая в противном случае якобы угрожала вообще отказаться от его проведения.

11 сентября стало известно, что Цемах получил статус подозреваемого в расследовании прокуратуры Нидерландов о крушении ”боинга” в 2014 году. До этого его допрашивали в качестве свидетеля.