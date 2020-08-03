Польша оштрафовала ”Газпром” на 57 миллионов евро за отказ сотрудничать в антимонопольном расследовании

Российская компания оштрафована за отказ от сотрудничества в антимонопольном расследовании, связанном с газпроводом ”Северный поток — 2.

Польский регулятор считает, что газопровод ”Северный поток — 2”, предназначенный для экспорта российского газа, укрепит и так доминирующее положение ”Газпрома” на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности ЕС.

Расследование в отношении ”Северного потока — 2” ведется в Польше уже несколько лет. В 2019 году UOKiK оштрафовал одного из участников проекта — компанию Engie — на 40 миллионов евро также за отказ предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.

”Газпром” обжалует в суде решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на компанию крупный денежный штраф. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на управление информации ”Газпрома”.

Как рассказали в компании, это произойдет после того, как ”Газпром” завершит изучение официального решения UOKiK.

”В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда”, — заявили в компании.

Против строительства ”Северного потока — 2” выступают США, на участников проекта распространяются американские санкции. ЕС введенные США санкции осудил.