Политолог объяснил, почему либералы в России выступают против поправок к Конституции

Он также считает, что Запад пытается надавить на Россию, чтобы она покаялась за свое прошлое.

”Что предлагается? Предлагается покаяние России в стиле того, что чернокожие требуют от белых в Америке? Этого не будет — это саморазрушение. Нам достаточно актов саморазрушения, которые мы видели в 20 веке. Лимит на революции и лимит на разрушение Россия уже исчерпала. Мы больше себе этого позволить не можем”, — сказал он.

И добавил, что поправки к Конституции защищают Россию от саморазрушения.

”На это и направлены поправки к Конституции. Там есть важная статья — по поводу двойного гражданства для высших чиновников и депутатов. У многих есть заграничные паспорта и виды на жительства. А то многие депутаты по-тихому слиняют. Против этого выступаю многие оппозиционеры потому что для них это закроет путь во власть. Нужно будет отказаться от иностранного паспорта”, — сказал Михеев.