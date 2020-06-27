Политолог объяснил, почему либералы в России выступают против поправок к Конституции

Политолог Сергей Михеев считает, что либералы и оппозиционеры, которые выступают против поправок к Конституции боятся, что они закроют им дорогу во власть, поскольку придется отказаться от иностранных паспортов и видов на жительство. Об этом он сказал на YouTube-канале ”И Грянул Грэм”.
Он также считает, что Запад пытается надавить на Россию, чтобы она покаялась за свое прошлое.
”Что предлагается? Предлагается покаяние России в стиле того, что чернокожие требуют от белых в Америке? Этого не будет — это саморазрушение. Нам достаточно актов саморазрушения, которые мы видели в 20 веке. Лимит на революции и лимит на разрушение Россия уже исчерпала. Мы больше себе этого позволить не можем”, — сказал он.
И добавил, что поправки к Конституции защищают Россию от саморазрушения.
”На это и направлены поправки к Конституции. Там есть важная статья — по поводу двойного гражданства для высших чиновников и депутатов. У многих есть заграничные паспорта и виды на жительства. А то многие депутаты по-тихому слиняют. Против этого выступаю многие оппозиционеры потому что для них это закроет путь во власть. Нужно будет отказаться от иностранного паспорта”, — сказал Михеев.
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