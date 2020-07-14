Политический обозреватель развеял три мифа российского режима на примере ситуации с Фургалом

"Посмотрим, как будут развиваться события, но уже сегодня хабаровские митинги этих выходных подрывают три важных мифа режима.

Первый – это миф о «глубинном народе». Ну, если он и есть, то – вот же он. И, как оказалось, этот народ Путина плюс минус ненавидит. Причина этой плюс-минус ненависти очень четко сформулирована митингующими: «уходи Москва отсюда».

Миф второй – миф о космонавтах. Тех самых, которые бесчинствовали в Москве прошлым летом. При масштабах протестов, на порядок-другой превосходящих московские 2019 г. (в Москве протестовало 10 – 20 тыс. человек), да еще охватывающих, к примеру, несколько региональных столиц, они оказываются в лучшем случае бесполезны или – в худшем – превращаются в дополнительный стимул протестной мобилизации.

Третий миф, на сегодня, может быть, самый важный. Как известно, Фургал арестован по обвинению в причастности к убийствам в начале 2000х гг. Разумеется, с самого дня избрания губернатором, да и прежде – все 10 лет, что Фургал был депутатом Госдумы, «Москва» держала этот неотразимый козырь в правом кармане и лишь ждала случая, чтобы его выложить. Но оказалось, что в представлении протестующих те, кому Фургал противостоит, виновны, возможно, в гораздо большем числе убийств и преступлений. И не имеют никакого морального преимущества, позволяющего ассоциировать их с «нормальным правопорядком»" - пишет Рогов.

Политолог однако уверен, пока что данные митинги незначительны в политическом плане. Людям придется выходить на митинги десятки раз, чтобы что-то изменить.