29.02.2020, 10:26

Полиция поблагодарила водителя автобуса, который не оставил мерзнуть на улице бездомного


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Ида-Харьюское отделение полиции на страничке в Facebook варажает благодарность водителю столичного общественного транспорта.

"Хотим выразить нашу искреннюю благодарность водителю автобуса, который 28.02.2020, около 20:00 на автобусной парковке Сели впустил бездомного мужчину, чтобы он не мерз на улице до приезда полицейского патруля", отмечает полиция.

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