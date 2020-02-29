Полиция поблагодарила водителя автобуса, который не оставил мерзнуть на улице бездомного

"Хотим выразить нашу искреннюю благодарность водителю автобуса, который 28.02.2020, около 20:00 на автобусной парковке Сели впустил бездомного мужчину, чтобы он не мерз на улице до приезда полицейского патруля", отмечает полиция.

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