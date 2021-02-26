Полиция нашла одиннадцатую жертву петербуржцев, обвиняемых в педофилии. Юноша указал на рок-музыканта Стаса. В преступную группу входил житель Эстонии

По данным следствия, в период с июня 2016 года по конец ноября 2018 года 33-летний рок-музыкант Стас, находясь в квартире на Маршала Казакова, за деньги уговорил ублажить себя орально мальчика, которому не исполнилось 16 лет.

Это уже 11-я жертва группы. Двух пострадавших подростков нашли осенью, ранее ещё восьмерых. Обвиняемые развращали детей, менялись мальчиками, снимали всё на камеру.

Фото и видео были изъяты в мае этого года, когда группу из четверых мужчин задержал петербургский уголовный розыск. В фигурантах — 60-летний начальник радиостанции научно-исследовательского судна ”Профессор Логачев” и 55-летний охранник, 33-летний рок-музыкант и 38-летний инженер из Эстонии.