Полиция нашла одиннадцатую жертву петербуржцев, обвиняемых в педофилии. Юноша указал на рок-музыканта Стаса. В преступную группу входил житель Эстонии(1)
Уголовное дело начальника радиостанции, инженера, охранника и рок-музыканта, обвиняемых в педофилии, продолжает обрастать новыми эпизодами. Как стало известно ”Фонтанке” 26 февраля, накануне сотрудниками ГСУ СК РФ по Петербургу новое производство было возбуждено в отношении последнего из вышеперечисленных мужчин.
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