Полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявлено обвинение

Следственный комитет просит арестовать пятерых подозреваемых, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Это бывшие оперативники МВД Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец, участвовавшие в задержании Голунова.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков, возбужденном в отношении Ивана Голунова. СК считает, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили корреспонденту ”Медузы”.

Как сообщила представитель ОНК Марина Литвинович, задержанные не признают своей вины и жалуются на давление со стороны следствия.

Кроме того Басманный суд Москвы арестовал по делу Ивана Голунова бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Романа Феофанова (на фото — в центре). Феофанов заключен под стражу до 29 марта. Вместе с еще четырьмя полицейскими его обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.